Англія

Коуч "пенсіонерів" — про роботу в лондонському клубі.

Новий-старий тренер Челсі Френк Лемпард поділився думками щодо свого призначення в лондонський клуб.

"Моя мета — спробувати вселити в команду максимальну впевненість. Щоб футболісти показували пристрасть та виглядали енергійно. Щодо цілей, то ми хочемо виграти якнайбільше матчів. Це найпростіша відповідь, яку ви можете отримати.

Насправді все набагато складніше, але водночас я думаю, що попереду на нас чекають великі матчі. АПЛ – це важко, Ліга чемпіонів – це, звичайно, теж важко. Ми повинні вірити у наших гравців. Я дуже вірю у них. І, звісно, ми хочемо вигравати матчі", - сказав Лемпард на пресконференції.

Нагадаємо, що Лемпард з літа 2019 року очолював Челсі, проте був звільнений на початку 2021 року. У 84 матчах при ньому команда здобула 44 перемоги, 15 разів зіграла внічию та 25 матчів програла. Різниця забитих та пропущених складала 171:116.