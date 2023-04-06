Україна

Львів'яни вже незабаром приймуть діючого чемпіона.

Шахтар проведе перенесений матч шостого туру елітного дивізіону чемпіонату України проти Львова 12 квітня, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Арена Львів. Початок зустрічі заплановано на 14:00.

Зазначимо, що одразу після цього команду знов зустрінуться в рамках УПЛ, проте вже у двадцять першому турі — 16 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПФК Львів встановив рекорд сезону УПЛ за кількістю заграних футболістів.