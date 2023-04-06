Львів'яни вже незабаром приймуть діючого чемпіона.
ПФК Львів - Шахтар, фото Шахтар
06 квітня 2023, 19:32
Шахтар проведе перенесений матч шостого туру елітного дивізіону чемпіонату України проти Львова 12 квітня, повідомляє офіційний сайт львів'ян.
Поєдинок відбудеться на стадіоні Арена Львів. Початок зустрічі заплановано на 14:00.
Зазначимо, що одразу після цього команду знов зустрінуться в рамках УПЛ, проте вже у двадцять першому турі — 16 квітня.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПФК Львів встановив рекорд сезону УПЛ за кількістю заграних футболістів.