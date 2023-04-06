Англія

Смілива заява ексгравця МЮ.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що виїзд Арсеналу на Енфілд стане ключовим у боротьбі за "золото" АПЛ.

"Якщо Арсенал поїде на Енфілд і виграє, я б точно сказав, що титул буде у них, тому що їхня впевненість від цього буде неймовірною. Якщо вони програють — перегони стануть дуже напруженими.

Приблизно два чи три місяці тому я думав, що Арсенал фінішує із відставанням у 10-15 очок від Ман Сіті. Зараз очевидно, що цього не станеться. Нині шанси 50 на 50", – сказав колишній захисник Манчестер Юнайтед в коментарі Sky Sports.

Наразі Арсенал випереджає Ман Сіті на 8 очок, але має на 1 гру більше. Матч Арсенал — Ліверпуль відбудеться 9 квітня.