Смілива заява ексгравця МЮ.
ГАРІ НЕВІЛЛ / ФОТО: TWITTER
06 квітня 2023, 20:59
Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що виїзд Арсеналу на Енфілд стане ключовим у боротьбі за "золото" АПЛ.
"Якщо Арсенал поїде на Енфілд і виграє, я б точно сказав, що титул буде у них, тому що їхня впевненість від цього буде неймовірною. Якщо вони програють — перегони стануть дуже напруженими.
Приблизно два чи три місяці тому я думав, що Арсенал фінішує із відставанням у 10-15 очок від Ман Сіті. Зараз очевидно, що цього не станеться. Нині шанси 50 на 50", – сказав колишній захисник Манчестер Юнайтед в коментарі Sky Sports.
Наразі Арсенал випереджає Ман Сіті на 8 очок, але має на 1 гру більше. Матч Арсенал — Ліверпуль відбудеться 9 квітня.