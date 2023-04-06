Німеччина

Дортмундці хочуть зберегти півзахисника.

Боруссія Дортмунд готується активно попрацювати на трансферному ринку, проте й не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "джмелі" запропонували нову угоду Юліану Брандту. Поточний контракт діє до літа 2024 року.

Зазначимо, що в цьому сезоні німецький півзахисник провів 34 матчі, в яких забив дев'ять голів та зробив п'ять результативних передач.

Нагадаємо, що стурбованість Боруссії Дортмунд має серйозні підстави, адже Брандт зацікавив два клуби АПЛ.