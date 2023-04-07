Англія

Серед учасників нашого опитування виявилася меншість тих, хто "на одній хвилі" із босами Челсі.

Після звільнення Грема Поттера з посади головного тренера лондонського Челсі на нашому сайті пройшло голосування серед читачів, котрі спробували спрогнозувати ім'я нового керманича "синіх".

Як уже відомо на офіційному рівні, команду на тимчасовій основі очолив легендарний півзахисник клубу Френк Лемпард, з яким уклали короткострокову угоду до кінця поточного сезону, поки керівництво буде ухвалювати рішення щодо довгострокової кандидатури на посаду головного тренера Челсі.

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Цікаво, що серед усіх тих наших читачів, які взяли участь у голосуванні, знайшло 2,2% людей, які спрогнозували не найочевидніший варіант з поверненням Френка Лемпарда на Стемфорд Брідж.

Більшість учасників опитування (46,7%) проголосували за кандидатуру Юліана Нагельсманна, якого напередодні було несподівано звільнено з мюнхенської Баварії на користь Томаса Тухеля.

Друге місце посів "патріотичний" варіант із Андрієм Шевченком (12,5%), а трійку лідерів із найбільшою кількістю голосів замкнув Маурісіо Почеттіно (10.2%).

Результати голосування серед читачів Football.ua за нового головного тренера Челсі: