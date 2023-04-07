Англія

The Athletic розібрав призначення Френка Лемпарда та чого очікувати від другої каденції зіркового англійця.

Це був ще один видатний тиждень в історії Челсі.

Головного тренера Грема Поттера було звільнено, а потім члена його штабу, помічника тренера Бруно Салтора, призначили відповідальним за гру Прем’єр-ліги проти Ліверпуля, хоча він ніколи раніше не тренував дорослу команду.

Потім Френк Лемпард, який був звільнений з посади головного тренера Челсі в січні 2021 року, а також Евертона три місяці тому, повернувся на посаду тимчасового менеджера.

Природно, що все це призвело до того, що Челсі знову опинився під пильною увагою, тому пропонуємо нижче список запитань і відповідей, які слугуватимуть підсумком загальної ситуації.

Як ми до цього дійшли?

Якщо сказати очевидне, то нічого з цього не було заплановано. Так, занепокоєння та сумніви щодо позиції Поттера зростали після поразки Челсі від Тоттенгема з рахунком 0:2 у лютому, незважаючи на серію з трьох перемог минулого місяця. Гра проти Астон Вілли минулої суботи була оцінена як "перемога або нічого".

Гравців, яких обрав Поттер, зокрема Ріса Джеймса і Марка Кукурелью, які грали центральних захисників, коли Бенуа Бадьяшиль і Трево Чалоба були на лаві запасних, була темою для обговорення в президентській ложі. Поразка з рахунком 0:2 стала розчаруванням, але хоча розмови серед керівництва велися протягом ночі, жодних твердих рішень не було прийнято.

Щоб підкреслити це, у неділю вранці медіа-відділ клубу розіслав запрошення на передматчеву прес-конференцію щодо гри з Ліверпулем. Вона мала відбутися в понеділок вдень з Поттером, як завжди.

Але директори Лоуренс Стюарт і Пол Вінстенлі поговорили з Поттером протягом кількох годин після цього спілкування, і о 20:00 клуб опублікував заяву, в якій підтвердив, що його послуги більше не потрібні. З усіх боків був сум, що все не склалося, але було й відчуття, що все також має змінитися і далі продовжуватися в ідентичному ключі не може.

До гри з Ліверпулем залишилося небагато часу, а Салтора разом із іншим помічником Поттера, Бйорном Хамбергом, поставили на чолі команди. Тренер молодіжних команд Марк Робінсон також був у штабі під час гри на Стемфорд Брідж, щоб допомогти їм. Але швидко було вирішено, що така організація роботи може бути лише короткостроковим рішенням, і не лише через брак досвіду напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Реала. І Салтор, і Хамберг вважали ситуацію важкою, враховуючи їхню лояльність до Поттера, який пішов, на що Салтор натякав до і після нічиєї 0:0.

Коли команда вперше придумала план із призначенням Лемпарда?

Присутність Лемпарда на грі Челсі проти Ліверпуля здавалася більш ніж випадковим збігом. Однак насправді це було організовано за два тижні до цього директором з розвитку та операцій футболу Нілом Батом — людиною, яка добре знає Лемпарда, оскільки він працював у Челсі понад 20 років. Жодних прихованих мотивів не було. Лемпард, безперечно, не знав щодо жодних ідей зробити його тимчасовим менеджером на той момент або одразу після відходу Поттера.

Важливим фактором, який слід взяти до уваги, є пошук постійного наступника Поттера. Спортивні директори Лоуренс Стюарт і Пол Вінстенлі почали складати список бажань кілька тижнів тому. Усі клуби роблять це, щоб планувати майбутнє та охопити всі сценарії, а не просто починати з нуля, якщо вони раптово змінять тренера.

Челсі не хоче поспішати з процесом, розуміючи важливість прийняття цього рішення відразу після звільнення двох головних тренерів — Томас Тухель пішов у вересні цього сезону.

Було встановлено контакти з деякими кандидатами, а також колишнім тренером мюнхенської Баварії Юліаном Нагельсманном і колишнім тренером Барселони та збірної Іспанії Луїсом Енріке, які є головними фаворитами на цій стадії. У випадку Нагельсманна він не хоче обіймати іншу посаду до літа, і його ситуація ще більше ускладнюється тим, що він все ще має контракт з Баварією та отримує від неї компенсацію.

Подібний рух варто імплементувати поступово і ретельно підбирати кандидатів. Думки щодо призначення тимчасового тренера з'явилися у неділю.

Переговори з Лемпардом відбулися в середу, і тоді були узгоджені умови, хоча 44-річний наставник підписав свій контракт лише наступного дня, перш ніж виконувати обов'язки у вигляді розмови зі ЗМІ в обідній час четверга.

Отже, чому Лемпард?

Як сказав колишній півзахисник Челсі на своїй першій прес-конференції, він знає клуб.

"Я впевнений у собі, добре розумію команду, звичайно, я працював з багатьма з гравців раніше, але також знаю і тренувальний майданчик, стадіон, вболівальників, те, чого хочуть вболівальники Челсі".

Лемпард очолював Челсі в Лізі чемпіонів, вивівши клуб до 1/8 фіналу в сезоні-2019/2020, а також через груповий етап наступного сезону, перш ніж Тухель провів їх у плей-офф і завоював трофей у 2021 році.

Його глибокі знання про клуб і багатьох гравців означають, що йому зручно приступити до виконання обов’язків негайно, не потребуючи пристосування до контексту, що є життєво важливим, оскільки перший матч проти Реала на Бернабеу дуже близький — він відбудеться 12 квітня з матчем-відповіддю вдома через шість днів.

Але ключовим фактором є стимулюючий вплив на велику частину фанатів, особливо на вболівальників, які йдуть на матчі. Незалежно від того, як закінчився його перший період на посаді тренера і що він протримався в Евертоні лише 12 місяців, Лемпарда гарантовано поважатимуть у Челсі за його подвиги як гравця. Він є їх найкращим бомбардиром за всю історію, він забив 211 голів і допоміг їм виграти три титули Прем'єр-ліги, а також Лігу чемпіонів за 13 років перебування там.

Гадаємо, що така популярна фігура підніме атмосферу під час ігор, а реакція в соціальних мережах на його першу прес-конференцію вже показала — вона принесла бажаний ефект.

Заява співвласників Тодда Боелі та Егбалі багато в чому пояснила все це. Там було написано:

"Френк є членом Залу слави Прем’єр-ліги та легендою цього клубу. Продовжуючи наш ретельний і вичерпний процес призначення постійного головного тренера, ми хочемо надати клубу та нашим вболівальникам чіткий і стабільний план на решту сезону. Ми хочемо дати собі всі шанси на успіх, і Френк володіє всіма характеристиками та якостями, необхідними для того, щоб привести нас до фінішу. У суботу у нас важлива гра проти "Вовків", а потім ми звернемо увагу на чвертьфінал Ліги чемпіонів у Мадриді наступного тижня. Ми всі повністю підтримаємо Френка, оскільки прагнемо отримати найкращий можливий результат у всіх іграх, що залишилися".

Що стосується Лемпарда, то це рішення є простим. Він не тільки знову починає працювати в клубі, який найбільше любить, це несподіваний швидкий шанс проявити себе як тренер в одній з найбільших команд Європи.

Він також знає, що потрібно тренеру, щоб вплинути на команду, коли до завершення сезону залишилося всього кілька місяців. Лемпард грав під керівництвом Гуса Хіддінка та Роберто ді Маттео у 2009 та 2012 роках відповідно. Хіддінк, який очолив команду в лютому сезону-2008/2009, привів Челсі до перемоги у Кубку Англії. У березні 2012 року Ді Маттео отримав підвищення з посади асистента тренера, а через два місяці "сині" виграли Лігу чемпіонів і Кубок Англії.

"У мене дуже теплі та добрі спогади про обох менеджерів. З точки зору успіху під керівництвом Роббі, Ліги чемпіонів, я бачив, як він вплинув на групу, на його особисті стосунки та футбольні інстинкти. У власному розумінні Гуса, так само, він мав чудовий особистий підхід, чудовий футбольний мозок. Тож ті дрібниці, які я пам’ятаю з тих періодів, звичайно, я спробую взятися за них, тому що це робота, яка є під рукою, вона зараз переді мною, тому я був би дурнем не покладатися на деякі речі, які я відчував, але я також повинен робити те, що я вважаю правильним зараз".

Очікується, що у його штабі будуть Джо Едвардс, Кріс Джонс і колишній лівий захисник Челсі Ешлі Коул. Їхні контракти були узгоджені в четвер і повинні бути завершені незабаром.

Чи може Лемпард отримати роботу на постійній основі далі?

Це дуже малоймовірно, хоча якщо він приведе Челсі до перемоги в Лізі чемпіонів у червні, це поставить керівництво в дуже складну ситуацію. Не виключаючи цього, Лемпард налаштований реалістично. Коли його запитали, чи сказали йому, що домовленість триватиме лише до завершення сезону, незважаючи ні на що, він відповів: "Ні, але я думаю, що роль і пояснення моєї ролі говорять самі за себе в період, коли я займаю тренерську позицію у клубі. Наразі ситуація виглядає подібним чином. Я хочу грати найкращу роль, щоб найкращим чином вплинути на клуб у цей період, а після цього ми побачимо, що буде".

Як пояснювалося вище, основна увага буде зосереджена на пошуку та обговоренні імен у короткому списку потенційних постійних наступників тренера, у той час як Лемпард буде налаштовувати клуб на ігри, що залишилися в Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів.

Як це рішення вплине на певних гравців, починаючи з Мейсона Маунта?

Останнім часом Маунт був периферійною фігурою через поєднання втрати форми та важких травм. Буде сюрпризом, якщо він не повернеться в першу одиннадцятку дуже скоро. Лемпард є великим шанувальником гравця, він взяв атакувального півзахисника в оренду, коли очолював Дербі в кампанії- 2018/19 і регулярно працював з ним як тренер Челсі. Він вперше призначив його капітаном у своїй останній грі за Челсі проти Лутон Тауна.

Вже є припущення, що це може позитивно вплинути на те, що Маунт погодиться на новий контракт. У нього залишилося трохи більше року до закінчення поточної угоди, а перемовини про продовження зайшли в глухий кут. Кілька клубів прагнуть скористатися ситуацією, щоб підписати його цього літа. Хоча на цьому етапі потрібно бути обережним і не читати занадто багато непідтвердженої інформації. В таких речах повернення Лемпарда на сцену може лише допомогти, а не стати перешкодою.

Хто може постраждати?

Буде цікаво подивитися, що Лемпард зробить у ситуації з воротарем. Кепа Аррісабалага став першим вибором під керівництвом Поттера, але Лемпард відмовився від гравця збірної Іспанії на користь Едуара Менді в 2020 році. Менді не грав за Челсі з листопада, частково через травму, і він, безсумнівно, побачить у цьому можливість відродити свою кар’єру.

Інший гравець на периферії, П'єр-Емерік Обамеянг, має привід для оптимізму. Нападник зіграв лише 131 хвилину після свого крайнього старту проти Арсеналу в листопаді та не потрапив у склад на плей-оф раунд Ліги чемпіонів. Але Лемпард хотів підписати його в Челсі з Арсеналу у 2020 році.

Він також хотів придбати Михайла Мудрика для Евертона минулого літа. Натомість український гравець перейшов у Челсі з Шахтаря в січні за початкову суму в 62 мільйони фунтів. Мудрику поки що було важко, але прихід Лемпарда може допомогти.

Зважаючи на довіру Лемпарда до випускників академії, вони скоріше за все будут грати, хоча той, хто може мати підстави для занепокоєння, це Рубен Лофтус-Чік. У цьому сезоні він провів 28 матчів, але був відданий в оренду Фулгему, коли Лемпард очолював клуб зі Стемфорд Брідж.

Чи є ще якісь підказки щодо того, хто гратиме з першого періоду Лемпарда на посаді тренера Челсі?

Як було добре задокументовано, протягом двох трансферних вікон було зроблено декілька придбань, тож Лемпард не просто повертається до команди, з якою він працював у 2019-21 роках.

Але з розширеного складу, який він матиме в своєму розпорядженні, 13 виконували різні ролі під керівництвом Лемпарда протягом його попереднього перебування на посаді, причому чотири гравці підписали контракт, коли він був головним.

Погляд на таблицю нижче демонструє, кому віддавав перевагу Лемпард. Маунт був єдиним гравцем, який провів більше 4000 хвилин під керівництвом Лемпарда, а капітану Сесару Аспілікуеті також довіряли багато ігрового часу.

Однак, враховуючи доступні хвилини, і вилучивши з нашого набору даних час, коли гравці були травмовані або дискваліфіковані, Тьяго Сілва та Н'Голо Канте стають двома фаворитами Лемпарда — обидва зіграли понад 70 відсотків хвилин, протягом яких вони були доступні.

Хоча важливо пам’ятати, що Ріс Джеймс, Хакім Зієш і Лофтус-Чік мали проблеми з травмами. Цікаво бачити, що Каю Гаверцу та Матео Ковачичу довірили меншу частку хвилин, ніж іншим.

З цілим набором нових гравців буде цікаво спостерігати, як Лемпард об’єднає їх та старих фаворитів у надконкурентну стартову одиницю.

Які цілі?

Очевидно, є надія, що Лемпард зможе допомогти Челсі просунутися в Лізі чемпіонів. Перемога над Реалом у нинішньому контексті ситуації буде певним досягненням.

Челсі посідає 11-е місце в АПЛ, залишилося дев'ять ігор. Переможна серія все ще може призвести до того, що вони піднімуться в таблиці, щоб кваліфікуватися до Ліги Європи або Ліги конференцій УЄФА, і Лемпард зазначив, що це залишається головною амбіційною ціллю.

Він сказав:

"Це (єврокубкові турніри) дійсно важливо (для Челсі). Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли ми всі хотіли б туди потрапити, але насправді ми повинні вигравати ігри, щоб дати собі шанс бути там. Челсі має історію здобутків в Європі, але якби я поставив перед собою високі планки зараз, вони все одно були б марними. Важливіше те, як я працюю зараз".

За матеріалами The Athletic.