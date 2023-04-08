Англія

Півзахисник добре проявив себе в новій команді.

Манчестер Юнайтед в минуле зимове підписав на правах орендної угоди півзахисника Баварії Марселя Забітцера.

Як повідомляє видання Football Insider, "червоні дияволи" задоволені трансфером та хочуть підписати гравця на постійній основі.

Зазначимо, що австрійський півзахисник провів 11 матчів за Манчестер Юнайтед, забивши гол та віддавши результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сам Марсель Забітцер був би радий залишитися в Манчестер Юнайтед.