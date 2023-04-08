Англія

Керманич Манчестер Юнайтед — про перемогу над Евертоном у матчі АПЛ.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув впевнену перемогу над Евертоном на стадіоні Олд Траффорд з рахунком 2:0.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Ми повинні бути більш обачливими та безжальними, і цю гру потрібно було завершити до перерви, а ми цього не зробили. Але це все одно дуже хороший матч, і це все одно заслуговує на великий комплімент для команди".

"Гол Марсьяля? Знову гравці, які виходять з лави для запасних, мають вплив і забивають голи. У нас є багато замін, завдяки яким гравці мають змогу частіше виходити на поле цього сезону та забивають голи".

"Щодо Бруну Фернандеша, я думаю, що він провів блискучий матч. Навіть минулого тижня проти Ньюкасла він зіграв дуже добре, а сьогодні — блискуче. Він, безперечно, був найкращим гравцем на полі", — цитує слова Еріка тен Гага BBC Sport.

Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Евертон ви можете на Football.ua.