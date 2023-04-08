Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 8 квітня 2023 року, 17:00.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі в гостях зазнав поразки від Вулвергемптона в першому матчі після звільнення Грема Поттера та повернення Френка Лемпарда на посаду головного тренера.

Тренерська зміна, м'яко кажучи, не дала миттєвого позитивного результату "синім", тоді як колектив Хулена Лопетегі був не проти скористатися кризою в стані суперника і здобути важливу перемогу завдяки єдиному голу Нунеша.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вулвергемптон — Челсі в 30 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Вулвергемптон — Челсі 1:0

Гол: Нунеш, 31

Вулвергемптон: Са – Семеду, Доусон, Кілман, Тоті – Нунеш (Коллінз, 90+6), Леміна (Траоре, 74), Гомеш, Поденсе (Моутіньо, 64) – Кунья (Сарабія, 75), Коста (Хван Хі Чхан, 63)

Челсі: Аррісабалага – Джеймс, Фофана (Чалоба, 80), Кулібалі, Кукурелья (Чілвелл, 68) – Галлахер, Фернандес, Ковачич – Стерлінг (Мудрик, 68), Хавертц (Пулішич, 61), Фелікс (Обамеянг, 67)

Попередження: Леміна, Гомеш – Кукурелья, Стерлінг, Галлахер, Ковачич, Чілвелл