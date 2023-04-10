Англія

Англієць залишиться у лондонській команді.

Захисник Челсі Бен Чілвелл підпише новий контракт з лондонською командою, пише The Athletic.

За інформацією джерела, нова угода між клубом і оборонцем буде розрахована на чотири роки. На цей момент його поточний контракт є чинним до літа 2025 року. Англієць поставить підпис під угодою до 2027 року.

У нинішньому сезоні Чілвелл провів 19 матчів в АПЛ: на його рахунку 2 голи та 3 асисти.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті має намір придбати Чілвелла. Пеп Гвардіола розглядає захисника Челсі як заміну Жоау Канселу.