Англія

Англієць розповів про конкуренцію в команді.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр поділився думкою щодо своєї фізичної форми, а також віддав належне партнерам по амплуа.

"Я мушу завжди бути готовим та тренуватися якнайкраще. Запитайте будь-кого у роздягальні – я тренуюся старанно. Кожного разу, коли мені надавалася можливість грати за клуб цього року та представляти країну на чемпіонаті світу та у відборі, я відчував, що знаходжусь на своєму місці та виступаю дійсно добре.

Цього року я відчуваю, що перебуваю у відмінному моральному та фізичному стані, і щоразу, починаючи гру, я процвітав. Але я також розумію, що в клубі є чудові центральні захисники. У нас є чотири центральні захисники світового рівня: крім мене, є ще Лісандро, Варан та Лінделеф", – сказав захисник в інтерв'ю The Athletic.

Раніше англієць заявляв, що його пріоритет у Манчестер Юнайтед — зробити внесок в успіх клубу.