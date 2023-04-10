Англія

Думка експерта щодо центрального матчу туру.

У матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі поділив очки з Арсеналом (2:2), а колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін підсумував поєдинок.

"Є щось дивне в тому, що ти обороняєшся і тримаєшся останні 15-20 хвилин, а Ліверпуль грає перед Копом. Це надзвичайно складно – енергія стадіону, історія клубу. Я думаю, Арсенал має бути задоволений очком. Сіті повернув контроль над ситуацією, але це чудовий момент", – сказав Кін в ефірі Sky Sports.

Раніше ми писали, що Зінченко отримав середню оцінку за матч від статистичних порталів.