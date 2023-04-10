Німеччина

Німець хоче залишитись в стані дортмундців.

Боруссія Дортмунд та Марко Ройс працюють над подовженням контракту та мають позитивні кроки.

Як повідомляє видання Bild, досвідчений півзахисник готовий піти на зниження заробітної плати, щоб підписати нову угоду.

Стверджується, що за новим контрактом Марко Ройс буде отримувати сім мільйонів євро на рік, тоді як до цього його зарплатня складала 12 мільйонів євро на рік.

Зазначимо, що Ройс виступає за Боруссію з літа 2012 року. За цей час він провів 377 матчів, у яких забив 161 гол і віддав 120 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марко хоче завершити кар'єру у Боруссії Дортмунд.