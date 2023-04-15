Англія

Лондонці не впевнені в тих гравцях, що є.

Челсі розглядає різноманітні варіанти підсилення позиції голкіпера, адже в клубі невпевнені в Кепі та Менді.

Як повідомляє видання Eveninig Standard, лондонці вже контактували з рядом кандидатів — Онана, Кобелем та Рая.

В Челсі не хочуть подовжувати угоду з Менді, який просить підняти йому заробітну плату, а також вважають, що Кепа отримує більше (190 тисяч фунтів на тиждень), ніж заслуговує, тому готові продати його.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що батьки Гаві зустрінуться з Боелі — футболіст може стати одним із найоплачуваніших гравців АПЛ.