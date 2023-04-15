До вашої уваги огляд матчу чемпіонату Англії за 15 квітня 2023 року, 17:00.
Челсі — Брайтон, Getty Images
15 квітня 2023, 22:49
У рамках 31 туру англійської Прем'єр-ліги Челсі на своєму полі приймав Брайтон. Колектив Френка Лемпарда поступився опоненту.
Зазначимо, що у цьому поєдинку асистом відзначився українець Михайло Мудрик.
Огляд матчу:
Челсі — Брайтон 1:2
Голи: Галлагер, 14 – Велбек, 42, Енсісо, 70.
Челсі: Кепа – Чалоба, Фофана (Джеймс, 57), Бадіашиль, Чілвелл – Закарія (Маунт, 74), Фернандес (Ковачич, 57) – Пулішич (Зієш, 56), Галлагер, Мудрик – Стерлінг (Феліш, 57).
Брайтон: Санчес – Велтман (Енсісо, 28), Вебстер (Ван Гекке, 86), Данк, Еступіньян – Грос, Кайседо – Марч, МакАллістер, Мітома – Фергюсон (Велбек, 39).
Попередження: Галлахер, Чалоба – Велтман, Санчес.