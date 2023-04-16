Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 15 квітня 2023 року, 17:00.

Евертон у матчі 31 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поступився Фулгему (1:3).

Перемогу "дачникам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Ріда, Вілсона та Джеймса. У "ірисок" єдиний м'яч забив Макніл.

Зазначимо, що українець Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі Евертона та провів на полі весь поєдинок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Евертон — Фулгем у англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Евертон — Фулгем 1:3

Голи: Макніл, 35 — Рід, 22, Вілсон, 51, Джеймс, 69

Евертон: Пікфорд — Годфрі (Паттерсон, 58), Кін, Тарковскі, Миколенко — Івобі, Гарнер, Гує (Девіс, 69), Макніл — Грей, Мопе (Сіммс, 74).

Фулгем: Лено — Робінсон, Рім, Адарабіойо, Тете — Пальїнья, Рід (Лукич, 85), Вілсон, Перейра (Кейрні, 79), Вілліан (Боббі Рід, 79) — Джеймс (Вінісіус, 90).

Попередження: Гує, Грей, Миколенко, Адарабіойо