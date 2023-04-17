Англія

Українець готовий грати за свою команду.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко повернеться на поле вже цього тижня. Про це повідомляє Evening Standard.

Зінченко пропустив матч 31-го туру АПЛ із Вест Гемом (2:2) через проблеми з пахом. Українець мав проблеми з м'язами наприкінці матчу з Ліверпулем (2:2). Проте в матчі проти Саутгемптона, який відбудеться 21 квітня, українець відновиться.

Нагадаємо, Олександр востаннє грав проти Ліверпуля. Зінченко отримав середню оцінку за матч від статистичних порталів, саме його помилка призвела до другого голу мерсисайдців.