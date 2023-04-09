Англія

Помилка українця коштувала Арсеналу другого пропущеного м'яча, який спричинив нічию.

Ліверпуль у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Арсеналом (2:2).

У цьому матчі український захисник Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та провів на полі 88 хвилин.

За хвилину до виходу з поля українець помилився на фланзі в обороні, що призвело до другого пропущеного м'яча від Ліверпуля.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії українця в 6,6 балів, що є середньою оцінкою у складі Арсеналу. Найкращим був Габріель Мартінеллі – 8,5 балів.

Портал SofaScore поставив Зінченку 6,5 балів, а найкращим був той самий Мартінеллі — 8 балів.

Цього сезону Зінченко провів 28 поєдинків, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.