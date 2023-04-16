Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 15 квітня 2023 року, 17:00.

У поєдинку 31 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на своєму полі поступився Борнмуту (2:3).

"Шпори" відкрили рахунок на 14 хвилині зусиллями Сон Хин Міна, проте до перерви гості зрівняли цифри на табло завдяки голу Віньї.

На старті другого тайму Соланке вивів гостей уперед, але на 88 хвилині Данжума зрівняв рахунок.

Здавалося, все йшло до нічиєї, але Уаттара зміг принести перемогу своїй команді, забивши на п'ятій компенсованій хвилині.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Борнмут у англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Тоттенгем – Борнмут 2:3

Голи: Сон Хин Мін, 14, Данжума, 88 – Вінья, 38, Соланке, 51, Уаттара, 90+5.

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Лангле (Санчес 36; Данджума, 59) – Порро, Гейб'єрг, Скіпп (Рішарлісон 77), Перішич – Кулушевскі, Кейн, Сон Хин Мін.

Борнмут: Нету – Келлі, Стівенс, Міфем – Вінья (Сміт, 49), Лерма, Ротвелл, Таверньє (Уттара, 79) – Біллінг (Сенесі, 79), Крісті (Ентоні, 66) – Соланке.

Попередження: Перішич – Крісті, Стівенс, Ротвелл.