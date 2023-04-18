Англія

У матчі з Лідсом португальський вінгер оформив дубль і відзначився асистом.

У рамках заключного матчу 31 туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушив у гості до Лідс Юнайтед, де здобув розгромну перемогу з рахунком 6:1.

Одним із героїв цього протистояння став нападник "червоних" Діогу Жота, який забив у ворота "павичів" два м'ячі і відзначився результативною передачею.

Зазначимо, що до матчу з Лідсом 26-річний португалець не забивав за Ліверпуль загалом у всіх турнірах з 10 квітня 2022 року – його безголева серія тривала 372 дні.

Востаннє Жота забивав за мерсисайдців у поєдинку АПЛ проти Манчестер Сіті, після чого отримав кілька травм. Так, через останнє пошкодження литкового м'яза португалець не грав із жовтня 2022 року по лютий 2023 року.

Дивитися відео голів та огляд матчу Лідс Юнайтед — Ліверпуль ви можете на Football.ua.