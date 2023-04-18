Півзахисник відновився після операції.
Філ Фоден, getty images
18 квітня 2023, 19:33
Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден відновився після операції та взяв участь у тренувальній сесії команди, повідомляє офіційний сайт "містян".
Англійський футболіст наприкінці березня переніс операцію з видалення апендикса через напад гострого апендициту.
Поки що незрозуміло, коли Філ Фоден зможе виступати в офіційних матчах.
В цьому сезоні півзахисник відіграв 36 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 13 голами та дев'ятьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фоден — наймолодший автор двох асистів в плей-оф ЧС з 1998 року.