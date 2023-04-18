Англія

Півзахисник відновився після операції.

Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден відновився після операції та взяв участь у тренувальній сесії команди, повідомляє офіційний сайт "містян".

Англійський футболіст наприкінці березня переніс операцію з видалення апендикса через напад гострого апендициту.

Поки що незрозуміло, коли Філ Фоден зможе виступати в офіційних матчах.

В цьому сезоні півзахисник відіграв 36 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 13 голами та дев'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фоден — наймолодший автор двох асистів в плей-оф ЧС з 1998 року.