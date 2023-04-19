Англія

Думка авторитетного ексгравця Ліверпуля, Реала, Ньюкасла, Ман Юнайтед і Сток Сіті.

Колишній нападник збірної Англії Майкл Оуен розповів, в чому, на його думку, найголовніша проблема Челсі.

"Вони мають ряд відмінних гравців. Це неймовірно талановита команда. Думаю, у них є фундамент для всього. Але вони зробили зворотне тому, як треба було діяти. Вони просто взяли і купили кожного, і тепер у них є велика проблема.

Думаю, насамперед їм потрібно скоротити свій склад. Це виснажує тренера. Я впевнений щодо цього. Я питав Френка Лемпарда щодо цього до матчу. Коли ти приїжджаєш на тренувальну базу, тобі доводиться працювати більш як з 30 гравцями. Це виснажує.

Неймовірно, як дорого їм коштуватиме ця помилка, тому що тепер їм потрібно позбутися цих гравців. Деякі гравці не захочуть йти і їм доведеться заплатити, щоб вони пішли. Це по-справжньому дорога помилка", — сказав Оуен.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Реал.