Німеччина

Сума штрафу для 31-річного сенегальця становить 350 тисяч євро.

Стало відомо, на яку суму Баварія оштрафувала вінгера Садіо Мане за його конфлікт із одноклубником Лероєм Сане після першого матчу з Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу оштрафувало 31-річного сенегальця на 350 тисяч євро.

Також зазначається, що це рекордний штраф для Баварії. Жоден із гравців клубу в історії ще не виплачував таку суму.

Крім цього, Баварія могла оштрафувати Мане на суму його одномісячної зарплати, яка становить близько двох мільйонів євро, але клуб ухвалив рішення не накладати на гравця максимальні санкції. Окрім штрафу, Мане був відсторонений на один матч — проти Гоффенгайма (1:1).

Нагадаємо, сьогодні пройде матч-відповідь між Баварією та Манчестер Сіті. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перший матч закінчився з рахунком 3:0 на користь "городян".