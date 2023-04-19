Україна

На момент голу футболісту Колоса було 36 років та 235 днів.

У матчі 21 туру української Прем'єр-ліги Інгулець поступився Колосу з рахунком 0:1. Єдиний та переможний гол був забитий півзахисником Колоса Вадимом Мільком.

За інформацією прес-служби УПЛ, Мілько став найстаршим автором голу цього сезону чемпіонату України. На момент голу йому було 36 років та 235 днів.

При цьому Мілько оновив власний рекорд – до цього він забивав, коли йому було 36 років та 89 днів. На його рахунку чотири забиті м'ячі цього сезону.

Зазначимо, що найстаршим автором голу в історії УПЛ є Владислав Гельзін, який відзначився у віці 41 року та 86 днів. Це було у листопаді 2014 року.

Наразі Інгулець проводить перенесений матч 10 туру УПЛ проти львівського Руху. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.