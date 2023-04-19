Англія

Лазарет "червоних дияволів" помітно спорожнів після повернення одразу трьох гравців після відновлення.

Манчестер Юнайтед отримав кадрове посилення перед матчем 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї. Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, одразу троє футболістів відновилися після травм та повернулися до тренувань із "червоними дияволами".

Йдеться про захисника Люка Шоу, півзахисника Марселя Забітцера та нападаючого Маркуса Рашфорда.

Шоу не грав із початку місяця, коли він отримав травму у матчі проти Брентфорда. Забітцер відчув дискомфорт перед грою з Ноттінгем Форест минулої неділі, а Рашфорд пропустив два останні матчі через травму стегна.

У лазареті клубу з Манчестера, як і раніше, залишаються Скотт Мактоміней, Алехандро Гарначо та Рафаель Варан. Також відомо, що Лісандро Мартінес та Донні ван де Бек не зіграють до кінця сезону.

Крім них, у матчі-відповіді проти Севільї "червоним дияволам" не допоможе півзахисник Бруну Фернандеш, який має дискваліфікацію.

Нагадаємо, матч Севілья — МЮ пройде завтра, 20 квітня, о 22:00 за київським часом. Перша гра закінчилась із рахунком 2:2.