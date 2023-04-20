Англія

Мотиваційна промова тренера "канонірів".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився напередодні матчу з Саутгемптоном в АПЛ, а також поділився своїми думками щодо можливого чемпіонства своєї команди.

"До гри з Саугтемптоном підходимо з пристрастю. Ми граємо за щось неймовірне. Клуб давно не боровся за чемпіонство. Все в наших руках. Ми хочемо зробити це", — сказав Артета.

Раніше повідомлялось, що Зінченко та Саліба пропустять матч проти Саутгемптона.

Матч Арсенал — Саутгемптон відбудеться завтра, 21 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.