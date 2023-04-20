Англія

"Чайки" готуються до втрат в центрі поля.

Брайтон розуміє, що втримати Мойзеса Кайседо та Алексіса Мак Аллістера в найближче літнє трансферне вікно буде вкрай важко.

Через це, англійський клуб шукає заміну для своїх лідерів. Як повідомляє журналіст Ігнаціо Генуарді, в списку інтересів є колишній підопічний Роберто Де Дзербі — Максім Лопес.

Стверджується, що він коштуватиме щонайменше 35 мільйонів євро.

В цьому сезоні 25-річний футболіст провів 24 матчі на клубному рівні, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мак Аллістер влітку залишить Брайтон: Манчестер Юнайтед та Ліверпуль обговорять трансфер із гравцем.