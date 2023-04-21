Англія

Іспанець вважає, що Букайо може пройти через важкий період.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета повідомив, що Букайо Сака продовжить бити пенальті. Нагадаємо, в матчі з Вест Гемом англієць не реалізував пенальті, а команда втратила очки — 2:2.

"Букайо любить відповідальність, але часом перегинає з цим. Якщо він сумнівався в тому, наскільки сильно люди його люблять, поважають або захоплюються ним в клубі – він викликав приголомшливу реакцію з боку всіх в клубі.

Думаю, він зможе витягти щось дуже позитивне з цього досвіду. Це може сильно підняти його, тому що всі відреагували на нього неймовірним чином.

Очевидно, що досвід допомагає. Сака пройшов через важкий момент, але з іншого боку це було прекрасним і відмінним досвідом для нього. Думаю, це допомогло йому й оточенню зрозуміти, якою може бути реакція. Він отримав підтримку і захист, які йому потрібні", — сказав Артета.

До речі, поліція розслідує расистський твіт на адресу Сака після промаху з пенальті.