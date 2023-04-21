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Дізнайся, де дивитися центральний поєдинок 22 туру української Прем'єр-ліги.

У суботу, 22 квітня, київське Динамо на своєму полі прийме донецький Шахтар у рамках 22 туру української Прем'єр-ліги.

У своїх останніх матчах команда Мірчі Луческу обіграла Львів та Минай, а також поділила очки з Рухом. Тим часом підопічні Ігора Йовічевіча двічі обіграли Львів і були сильнішими за Металіст.

Центральний поєдинок туру пройде у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток матчу прозвучить о 17:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Віталій Романов, а допомагатимуть йому Володимир Володін та Олександр Корнійко. За систему ВАР відповідатиме Ігор Пасхал.

У матчі першого кола чемпіонату України Шахтар обіграв Динамо з рахунком 3:1. У складі "гірників" відзначилися Зубков, Мудрик та Сікан, а у киян — Ванат.

Де і коли дивитись матч Динамо Київ — Шахтар

На цій сторінці буде доступна онлайн-трансляція матчу в день гри.

Також у прямому ефірі матч буде доступний на каналі 2+2. Крім цього, гра буде доступна для перегляду на YouTube-каналі Football Hub.