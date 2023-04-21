Англія

Функціонер програв апеляцію у справі про фінансові махінації.

Тоттенгем на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення спортивного директора Фабіо Паратічі.

Напередодні апеляція директора "шпор" була відхилена коледжем гарантій спорту.

Нагадаємо, Паратічі був дискваліфікований на 30 місяців через скандал із керівництвом туринського Ювентуса.

"Санкції ФІФА щодо Фабіо заважають йому виконувати обов'язки спортивного директора, і він прийняв рішення залишити свою посаду, щоб не порушувати правила Федерації футболу Італії та ФІФА", — йдеться у заяві лондонського клубу.

Зазначимо, що вчора стало відомо про те, що Ювентусу повернули 15 очок в італійській Серії А.