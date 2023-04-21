Італія

Наставник "старої синьйори" відреагував на новину про повернення очок для Ювентуса.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував повернення очок для "старої синьйори" в італійській Серії А.

"Для нас очок завжди було 59, я завжди це говорив. Хлопці набрали ці очки на полі, і тепер вони видні у турнірній таблиці", — наводить слова Алегрі Sky Sports.

Нагадаємо, вчора гарантійна колегія Національного олімпійського комітету Італії задовольнила апеляцію клубу на рішення щодо зняття очок. Однак попереду ще один розгляд справи, який знову може позбавити Ювентус набраних балів.

Після повернення очок Ювентус піднявся на третє місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Лаціо на два бали.