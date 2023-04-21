Легенда Ман Сіті може очолити Челсі.
ВЕНСАН КОМПАНІ, GETTY IMAGES
21 квітня 2023, 16:49
Головний тренер Бернлі Венсан Компані може піти на підвищення. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, бельгійця серйозно розглядають на посаду головного тренера Челсі. Керівництво "синіх" вражено роботою Компані у Бернлі. Нагадаємо, що клуб достроково повернувся в АПЛ із Чемпіоншипу.
Компані – один з чотирьох пріоритетних кандидатів. Також клуб розглядає варіанти з запрошенням Юліана Нагельсманна та Маурісіо Почеттіно, а ще одне прізвище не називається.
Нагадаємо, тимчасово "аристократів" очолює Френк Лемпард.