Головний тренер Бернлі Венсан Компані може піти на підвищення. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, бельгійця серйозно розглядають на посаду головного тренера Челсі. Керівництво "синіх" вражено роботою Компані у Бернлі. Нагадаємо, що клуб достроково повернувся в АПЛ із Чемпіоншипу.

BREAKING: Vincent Kompany is on the shortlist to be the next manager at Chelsea 🔵📝pic.twitter.com/YUjhL7CPlo