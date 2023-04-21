Головний тренер Бернлі Венсан Компані може піти на підвищення. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, бельгійця серйозно розглядають на посаду головного тренера Челсі. Керівництво "синіх" вражено роботою Компані у Бернлі. Нагадаємо, що клуб достроково повернувся в АПЛ із Чемпіоншипу.

Компані – один з чотирьох пріоритетних кандидатів. Також клуб розглядає варіанти з запрошенням Юліана Нагельсманна та Маурісіо Почеттіно, а ще одне прізвище не називається.

Нагадаємо, тимчасово "аристократів" очолює Френк Лемпард.