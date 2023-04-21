Англія

Легенда Ман Сіті може очолити Челсі.

Головний тренер Бернлі Венсан Компані може піти на підвищення. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, бельгійця серйозно розглядають на посаду головного тренера Челсі. Керівництво "синіх" вражено роботою Компані у Бернлі. Нагадаємо, що клуб достроково повернувся в АПЛ із Чемпіоншипу.

BREAKING: Vincent Kompany is on the shortlist to be the next manager at Chelsea 🔵📝pic.twitter.com/YUjhL7CPlo — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 21, 2023

Компані – один з чотирьох пріоритетних кандидатів. Також клуб розглядає варіанти з запрошенням Юліана Нагельсманна та Маурісіо Почеттіно, а ще одне прізвище не називається.

Нагадаємо, тимчасово "аристократів" очолює Френк Лемпард.