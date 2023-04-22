Англія

Німецький тренер не захотів очолювати лондонців.

Челсі після звільнення Грема Поттера через невдалі результати знаходиться в пошуку нового головного тренера на наступний сезон.

Лондонський клуб намагався домовитись з екстренером Баварії та РБ Лейпциг Юліаном Нагельсманном, проте отримав відмову.

Як повідомляє журналіст Керрі Гау, німецький тренер хоче стати частиною проекту з міцним фундаментом, чого, на його погляд, у лондонців немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Луїс Енріке вийшов зі списку претендентів на те, щоб очолити Челсі.