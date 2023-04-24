Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 23 квітня 2023 року, 18:30.
Брайтон — Манчестер Юнайтед, Getty Images
24 квітня 2023, 07:55
У рамках півфінального матчу Кубка Англії на Вемблі Манчестер Юнайтед у серії післяматчевих пенальті здолав Брайтон.
Новоспеченим володарям Кубка англійської ліги впродовж основного часу не вдавалось заволодіти ініціативою, а тим паче забезпечувати собі стабільне створення гольових моментів на постійній основі.
Однак перевага команди Роберто Де Дзербі на м’ячі жодним чином не мала впливу на дії "чайок" у завершальній третині, тож команди зрештою були змушені перейти в додатковий час.
Юнайтед в овертаймі завдав більше за суперників ударів убік воріт, але й це не дозволило змінити рахунок на табло, тож розпочалась серія пенальті, у якій гравці послідовно вражали ворота аж до того моменту, поки до м’яча не підійшов Соллі Марч на 13 пострілі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Манчестер Юнайтед у Кубку Англії:
Брайтон — Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 – пен.)
Брайтон: Санчес — Гросс, Вебстер, Данк, Еступіньян — Кайседо, Мак Аллістер, Марч, Енкісо (Велтман, 67), Мітома — Велбек (Ундав, 75).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Шоу, Лінделеф, Далот — Еріксен (Фред, 62), Каземіро, Антоні (Забітцер, 91), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Санчо, 85).
Попередження: Каземіро, Шоу, Мітома.