Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 23 квітня 2023 року, 18:30.

У рамках півфінального матчу Кубка Англії на Вемблі Манчестер Юнайтед у серії післяматчевих пенальті здолав Брайтон.

Новоспеченим володарям Кубка англійської ліги впродовж основного часу не вдавалось заволодіти ініціативою, а тим паче забезпечувати собі стабільне створення гольових моментів на постійній основі.

Однак перевага команди Роберто Де Дзербі на м’ячі жодним чином не мала впливу на дії "чайок" у завершальній третині, тож команди зрештою були змушені перейти в додатковий час.

Юнайтед в овертаймі завдав більше за суперників ударів убік воріт, але й це не дозволило змінити рахунок на табло, тож розпочалась серія пенальті, у якій гравці послідовно вражали ворота аж до того моменту, поки до м’яча не підійшов Соллі Марч на 13 пострілі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — Манчестер Юнайтед у Кубку Англії:

Брайтон — Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 – пен.)

Брайтон: Санчес — Гросс, Вебстер, Данк, Еступіньян — Кайседо, Мак Аллістер, Марч, Енкісо (Велтман, 67), Мітома — Велбек (Ундав, 75).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Шоу, Лінделеф, Далот — Еріксен (Фред, 62), Каземіро, Антоні (Забітцер, 91), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Санчо, 85).

Попередження: Каземіро, Шоу, Мітома.