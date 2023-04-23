Дербі команд відбудеться одразу за кубок.
Гвардіола та Тен Гаг, Getty Images
23 квітня 2023, 22:59
Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка Англії зміг переграти Брайтон завдяки серії пенальті (0:0, 6:7 по пен.).
За день до цього Манчестер Сіті вийшов у фінал змагання легко обігравши Шеффілд Юнайтед з рахунком 3:0.
То ж на Вемблі буде Манчестерське дербі за трофей. Ці колективи зійдуться вперше між собою у фіналі Кубка Англії за 152 роки.
Матч між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті пройде червня 2023 року. Час матчу поки невідомий.