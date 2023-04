Манчестер Юнайтед у півфіналі Кубка Англії зміг переграти Брайтон завдяки серії пенальті (0:0, 6:7 по пен.).

За день до цього Манчестер Сіті вийшов у фінал змагання легко обігравши Шеффілд Юнайтед з рахунком 3:0.

То ж на Вемблі буде Манчестерське дербі за трофей. Ці колективи зійдуться вперше між собою у фіналі Кубка Англії за 152 роки.

🚨 A Manchester derby in the FA Cup Final for the first time in 152 years.