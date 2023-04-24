Англія

Президент лондонців — про кадрові перестановки.

Президент Тоттенгема Деніел Леві розкритикував гру команди у неділю проти Ньюкасла, яка закінчилась поразкою 1:6.

"Недільна гра проти Ньюкасла була абсолютно неприйнятною. Це було жахливо бачити. Ми можемо шукати багато причин, чому це сталося. Хоча я, рада директорів, тренери, гравці повинні нести колективну відповідальність, зрештою відповідальність лежить на мені.

Сьогодні я зустрівся з Комітетом гравців — команда сповнена рішучості об’єднатися, щоб забезпечити якомога сильніший результат у сезоні. Нам потрібно показувати виступи, які заслуговують на вашу дивовижну підтримку. Мейсон миттєво прийме на себе обов’язки головного тренера", — заявив Деніел Леві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед розпочав підготовку до трансферу Кейна.