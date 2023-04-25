"Чайки" підписали нову угоду з нападником.
Еван Фергюсон, getty images
25 квітня 2023, 19:38
Гравці Брайтона цікавлять доволі багато клубів, тому керівництво "чайок" намагається зберегти своїх футболістів.
Як повідомляє офіційний сайт клуба, Брайтон підписав новий контракт з 18-річним нападником Еваном Фергюсоном.
Угода розрахована до літа 208 року. Інші подробиці не розголошуються.
"Це чудова новина для нас. Мета – допомогти Евану стати одним із найсильніших нападників Європи", — заявив Роберто Де Дзербі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер команди Де Дзербі хоче бачити в Брайтоні свого колишнього підопічного.