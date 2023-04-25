Англія

Може відбутись гучний трансфер.

Півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер потужними виступами привернув увагу ряду провідних клубів Англії.

Як повідомляє видання 90min, в боротьбу за аргентинського футболіста вступили ще дві команди — Челсі та Ньюкасл.

Цього сезону аргентинський хавбек провів 30 поєдинків на клубному рівні, в яких він забив 10 голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мак Аллістер влітку залишить Брайтон: Манчестер Юнайтед та Ліверпуль обговорять трансфер із гравцем.