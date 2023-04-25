"Шпори" хочуть переманити португальського тренера.
Марку Сілва, getty images
25 квітня 2023, 20:07
Тоттенгем після звільнення Антоніо Конте та Крістіана Стелліні знаходиться в пошуках нового головного тренера.
Як повідомляє видання Football Insider, лондонський клуб претендує на тренера Фулгема Марку Сілву.
Втім, керівництво "дачників" не збирається відпускати португальського спеціаліста та хоче підписати з ним нову угоду.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравці Тоттенгема відшкодують уболівальникам вартість квитків на матч з Ньюкаслом.