Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 24 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 24 квітня:

Збірна України не зніматиметься з відбору Євро-2024. Головна команда країни продовжить боротьбу за право грати на турнірі.

Кастілло став гравцем Шахтаря. 19-річний півзахисник перейшов з еквадорського ЛДУ Кіто. Контракт діятиме від 1 липня 2023 року до 30 червня 2028 року.

Маунт хоче підвищення зарплати втричі, а Тоттенгем звільнив Стелліні.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.