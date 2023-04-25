Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У понеділок, 24 квітня:
Збірна України не зніматиметься з відбору Євро-2024. Головна команда країни продовжить боротьбу за право грати на турнірі.
Кастілло став гравцем Шахтаря. 19-річний півзахисник перейшов з еквадорського ЛДУ Кіто. Контракт діятиме від 1 липня 2023 року до 30 червня 2028 року.
Маунт хоче підвищення зарплати втричі, а Тоттенгем звільнив Стелліні.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.