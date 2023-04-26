Англія

Іспанський тренер дав коментар напередодні надважливого матчу.

У рамах центрального матчу другого кола елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Сіті прийме не своєму полі Арсенал.

Головний тренер лондонської команди Мікеля Артета вірить, що команда може стати чемпіоном, та оцінив важливість новачків.

"Досвід перемог у турнірах дуже важливий. Гравці з таким досвідом допомагають у складні моменти, і Зінченко та Жезус украй важливі для нас.

Вони влилися у колектив дуже органічно. А за два чи три тижні після переходу вони сказали: "Ми можемо виграти чемпіонат". Це відчуття з'явилося не зараз, воно з нами ще з серпня", — наводить слова Артети офіційний сайт "канонірів".

Поєдинок між Манчестер Сіті та Арсеналом розпочнеться о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.