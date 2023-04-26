Англія

Колишній гравець Манчестер Сіті та Арсенала прокоментував досвід спілкування з іспанським фахівцем.

Напередодні центрального матчу тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги поміж Манчестер Сіті та лондонським Арсеналом ЗМІ звернулись за коментарем до французького екс-футболіста Саміра Насрі, що встиг пограти за обидва клуби й навіть трохи зачепив перші тижні роботи нинішнього головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли в тоді ще новому для нього клубі.

Манчестер Сіті — Арсенал. Напередодні

"Звичайно, я можу запитати себе: як би я грав під керівництвом Пепа? Тому що, враховуючи мої якості, він — найкраще підходить мені серед інших менеджерів.

Під час розмов один на один Пеп залишається тією людиною, якою він є в повсякденному житті. Він зарозумілий, але зарозумілий у хорошому сенсі. Він знає, що він — найкращий менеджер у світі, і намагається донести це до вас.

Пеп знає, що він дає клубу, і знав, що у нього був карт-бланш, коли він прийшов до Сіті. Тож йому було досить легко нав’язати звичний для себе стиль роботи. Але при цьому він досить відвертий та чесний.

Однак тоді на початку сезону в мене була зайва вага. Пеп швидко дізнався про це, тому що нас зважують кожен день. Я йому сказав: "Спокійно, не кричи на мене, я не дитина, мені 29. Можливо, мої канікули були таким собі виходом за межі рутини, часом робити те, що я хотів".

До цього я пережив важкий сезон із травмою підколінного сухожилля й багато речей сталося в моєму особистому житті. У цей момент Пеп каже мені: "Ти правий, вибач". Ось така людина", — заявив колишній французький футболіст.

Матч Манчестер Сіті — Арсенал відбудеться 26 квітня, о 22:00.