Англія

Ерік тен Гаг оцінив суперника перед очною зустріччю.

Тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився перед матчем з Тоттенгемом в рамках Прем'єр-ліги.

"Є ті, хто точно не зіграє — це Варан і Мартінес. Ми маємо подивитися як справи у Бруну, поки нічого не ясно і є певні питання. В іншому у нас все гаразд.

Нам не так часто трапляється приходити в норму після хворобливих поразок. Таке відбувається з усіма великими командами — і з мадридським Реалом, і з іншими. Так, "шпори" отримали дуже важкий удар (поразка від Ньюкасла 1:6), зараз вони буквально рвуть і кидають, і ця агресія може бути паливом для них. Але все, як і завжди, залежить тільки від нас — яким би мотивованим не був суперник, ми маємо бути мотивовані більше.

Ми повинні переконатися, що добре підготувалися, що атакуватимемо, домінуватимемо і диктуватимемо свою гру", — сказав коуч.

Матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться 27 квітня о 21:45.