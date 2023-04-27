Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 26 квітня 2023 року, 21:45.
Ноттінгем - Брайтон, GETTY IMAGES
27 квітня 2023, 09:50
У 33-му турі Ноттінгем Форест зустрічався з Брайтоном. Господарі дали бій команді Де Дзербі, навіть попри те, що пропустили першими.
Таким чином, Ноттінгем вирвався із зони вильоту, а Брайтон не зумів наблизитись до єврокубкової зони.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Брайтон в АПЛ:
Ноттінгем - Брайтон 3:1
Голи: Гросс (АГ), 45+3, Данілу, 69, Гіббс-Вайт, 90+1 - Буонанотте, 38
Незабитий пенальті: Джонсон, 11
Ноттінгем: Навас — Ор'є, Ніакіте (Воррелл, 45+3), Феліпе, Вільямс (Куяте, 65), Лоді — Мангаля, Данілу, Гіббс-Вайт — Джонсон (Тоффоло, 86), Авонії (Аю, 80).
Брайтон: Стіл — Еступіньян (Велбек, 72), Колвілл, Данк, Гросс — Мак Аллістер, Кайседо, Мітома, Марч, Буонанотте (Оффіа, 88) — Енсісо (Ундав, 75).
Попередження: Феліпе.