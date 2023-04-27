У 33-му турі Ноттінгем Форест зустрічався з Брайтоном. Господарі дали бій команді Де Дзербі, навіть попри те, що пропустили першими.

Таким чином, Ноттінгем вирвався із зони вильоту, а Брайтон не зумів наблизитись до єврокубкової зони.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Брайтон в АПЛ:

 

Ноттінгем - Брайтон 3:1

Голи: Гросс (АГ), 45+3, Данілу, 69,  Гіббс-Вайт, 90+1 - Буонанотте, 38

Незабитий пенальті: Джонсон, 11

Ноттінгем: Навас — Ор'є, Ніакіте (Воррелл, 45+3), Феліпе, Вільямс (Куяте, 65), Лоді — Мангаля, Данілу, Гіббс-Вайт — Джонсон (Тоффоло, 86), Авонії (Аю, 80).

Брайтон: Стіл — Еступіньян (Велбек, 72), Колвілл, Данк, Гросс — Мак Аллістер, Кайседо, Мітома, Марч, Буонанотте (Оффіа, 88) — Енсісо (Ундав, 75).

Попередження: Феліпе.