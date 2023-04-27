Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 26 квітня 2023 року, 21:45.

У рамках 33 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на Стемфорд Брідж зустрічався із Брентфордом.

Михайло Мудрик вийшов на поле у другому таймі, але не допоміг команді здобути бодай одне очко. Чергова поразка "синіх" (0:2), яка остаточно поставила хрест на єврокубкових амбіціях клубу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Брентфорд в АПЛ:

Челсі — Брентфорд 0:2

Голи: Аспілікуета (АГ), 37, Мбемо, 78

Челсі: Кепа — Фофана, Сілва, Чалоба, Аспілікуета (Обамеянг, 46), Чілвелл — Енцо (Феліш, 79), Ковачич, Галлагер (Мудрик, 46), Канте — Стерлінг (Мадуеке, 79).

Брентфорд: Рая — Генрі (Гікі, 90+1), Мі, Піннок, Занка, Рерслев — Янельт, Оньєка (Дамсгор, 62), Єнсен (Баптіст, 62) — Вісса (Мбемо, 62), Тоуні (Шаде, 82).

Попередження: Єнсен, Гері, Фофана.