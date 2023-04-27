Англія

Норвезьку гольову машину зупинить тільки завершення календаря національної першості.

Напередодні Манчестер Сіті в рамках тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги на власному полі здолав лондонський Арсенал та майже впритул наблизився до першої сходинки турнірної таблиці.

Манчестер Сіті — Арсенал 4:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Один із результативних пострілів, а саме останній, у виконанні команди Хосепа Гвардіоли записав на власний рахунок норвезький супербомбардир Ерлінг Голанд.

Для 22-річного нападника цей гол став уже 33 у поточній кампанії, що дозволило йому одноосібно очолити рейтинг голеадорів АПЛ у окремому сезоні.

Для досягнення цього показника норвежцю знадобилась 31 гра національної першості.

До цього форвард Ліверпуля Мохамед Салах утримував першість за цим показником із 32 голами в активі.

П’ятірку найкращих замикають Кріштіану Роналду, Луїс Суарес та Алан Ширер (у всіх трьох по 31 голу).

Що ж до абсолютної першості серед найкращих бомбардирів чемпіонату Англії, то Голанду залишається ще один забитий м’яч до показників Енді Коула зразка сезону-1993/94 та Алана Ширера (1994/95) — по 34 голи відповідно за 42 матчі.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє в гостях проти лондонського Фулгема.