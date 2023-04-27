Англія

Керманич лондонського клубу прокоментував поразку від конкурентів.

У рамках тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги напередодні лондонський Арсенал зазнав болючої поразки на полі прямого конкурента в боротьбі за чемпіонський титул — Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті — Арсенал 4:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "канонірів" Мігель Артета після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Нас обіграла краща за нас команда станом на сьогоднішній день. Із цим усе зрозуміло. Сіті в цій грі були винятковими. Надзвичайно важко досягти такого рівня, який мали наші суперники, і тому ми й близько не відповідали йому.

Потрібно починати все з самого початку та вигравати свої наступні поєдинки. Суперники тривалий час перебували позаду нас у турнірній таблиці, але зрештою ми не змогли впоратись із ситуацією. Ми знали, що вони здатні грати в прямолінійний футбол, але обирали непривальні позиції для того, щоб упоратись із цим.

Сьогоднішній вечір був дуже важким, проте ми повинні підвестись на ноги й подивитись на картину під ширшим кутом. Уже сам той факт, що ми конкуруємо з Манчестер Сіті, є неймовірним досягненням.

Я не знаю, що буде потрібно тепер зробити для того, аби в підсумку опинитись вище за Сіті в турнірній таблиці. Виграти п’ять матчів? Так і вони можуть виграти власні.

Звичайно, ми повинні спочатку підняти моральний стан власних гравців, тому що вони постраждали сьогодні ввечері. Нам потрібно зробити все те, що ми так добре робили до цього — перемагали.

Статистика на початку сезону говорила, що ми фінішуємо шостими чи сьомими, а подивіться тільки на те, де ми є зараз. Попереду ще п'ять ігор. Сіті — виняткова команда. Але й ми також виняткова команда", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Арсенал зіграє домашнє дербі проти Челсі.