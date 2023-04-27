Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував перемогу над Вест Гемом.

Ліверпуль у тридцять третьому турі англійської Прем’єр-ліги на Олімпійському стадіоні Лондона здолав місцевий Вест Гем.

Вест Гем — Ліверпуль 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоних" Юрген Клопп прокоментував побачене на футбольному полі.

"Гра команд цього вечора мені загалом сподобалась. У першому таймі, як мені здається, ми зіграли винятково. Від самого початку контролювали гру, але раптово бац — пропустили. Чудовий гол суперників, маю визнати, але ми продовжували зберігати спокій, а потім забили й самі дуже непоганий м’яч.

Я не впевнений, проте інколи здавалось. Що володіння м’ячем складає 80% на нашу користь. Цього дуже важко досягти в грі проти суперника рівня Вест Гема — це відомо кожному тренеру в чемпіонаті. Уболівальники суперників багато на що очікували від своєї команди, тож та не зупинялась ні на мить.

Другий тайм мені теж сподобався. Нам довелося глибоко сісти до захисту через фізичну перевагу Вест Гема, і в них завжди є шанс повернутись до боротьби, якщо ви, звісно, не вб’єте гру черговим голом до цього. А ми цього так і не зробили. У нас були чудові моменти після стандартних ситуацій, і я не розумію, як ми ними не скористались.

Суперники забили гол, під час якого зафіксували поза грою. Я не бачив цього в тій ситуації, а зараз взагалі почув про гру рукою. Ми були по інший бік поля, тож нічого не можу сказати. Я думав, що наш гравець просто впав на м'яч, але я розумію, що Моєс бачить це, ймовірно, зовсім інакше. Зрештою, якщо подивитися на гру, я вважаю, що ми заслужено перемогли, і це для мене дуже важливо.

У серії з трьох перемог найважливішу роль відіграв наш захист, однозначно. Коли у вас є стабільність у грі, це означає, що не кожне володіння м’ячем суперниками закінчується ударом, навісом або небезпечною ситуацією у вашому штрафному майданчику, тоді ви крок за кроком можете зміцнювати впевненість під час гри.

Я ще не бачу нашої участі в перегонах за єврокубкові місця, тому не можу нічого сказати з цього приводу. Тому, що ми ще не в змозі конкурувати з суперниками. Тому єдине, що ми можемо зробити, це вигравати свої матчі.

Якщо це створюватиме тиск на інші команди — добре. Бо зараз ситуація не в наших руках. Ми скоро граємо з Тоттенгемом, але це, як мені здається, чи не єдина з команд, які стоять вище за нас у таблиці до кінця сезону. Якщо решта виграє всі свої ігри, то що нам залишається робити? Я про це й не думаю, якщо чесно.

Я хочу, щоб ми завершили сезон якомога краще. Я хочу взяти щось із цього сезону на наступний рік. Якщо це буде участь у єврокубках — чудово. Якщо ні, то ми повинні прийняти й це також і піти далі. Ось чого я зараз хочу", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі Ліверпуль прийматиме лондонський Тоттенгем.