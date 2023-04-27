Англія

Керманич Брентфорда прокоментував перемогу над Челсі.

Брентфорд у гостьовому матчі тридцять третього туру англійської Прем’єр-ліги переграв на виїзді лондонський Челсі.

Челсі — Брентфорд 0:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "бджіл" Томас Франк після завершення матчу залишив відгук стосовно побаченого на футбольному полі.

"Ми були раді, що вони виявили до нас таку велику повагу. Навіть були трохи здивовані. Я поважаю кожну команду, і ми не боїмося жодного суперника. Коли я говорю про команду, я маю на увазі склад, який виставали суперники, із огляду на певні наші проблеми.

Але це все одно був той самий Челсі на тому самому Стемфорд Брідж із тимим самими неймовірними гравцями. Ми намагалися компенсувати різницю в класі наших футболістів та наполегливо працювали над різними системами та принципами, і тим, як ми контролювали гру", — заявив данський фахівець.

У наступному турі Брентфорд прийматиме Ноттінгем Форест.