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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 26 квітня:

Манчестер Сіті вдома не залишив шансів лондонському Арсеналу із Олександром Зінченком у складі.

Френк Лемпард уп’яте поспіль програв на чолі лондонського Челсі.

Міланський Інтер за підсумком матчу-відповіді півфіналу Кубка Італії став першим фіналістом поточного розіграшу..

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.